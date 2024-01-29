«Если Украина падет». В Венгрии захотели забрать Закарпатье в случае поражения Киева в конфликте с Россией

Венгерский политик Тороцкаи: Закарпатье может отойти Венгрии при поражении Киева Лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией.