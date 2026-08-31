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Мировое обозрение

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В течение месяца Киев официально станет прифронтовым городом, заявили в Раде

В течение месяца Киев официально станет прифронтовым городом, заявили в Раде

Киев официально готовят к статусу прифронтового города. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что рабочая группа уже занимается проработкой соответствующего статуса для столицы и области, а решение правительства ожидается в сентябре.

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