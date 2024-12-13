В Британии предупредили о запрещенных пестицидах в импортируемых продуктах

Импортные продукты питания содержат остатки 48 пестицидов, которые не одобрены для использования в Великобритании, показало тестирование, проведенное по заказу правительства страны, 12 декабря сообщает сетевое издание FarmingUK.
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