В Азербайджане на военном складе прогремел взрыв и возник пожар

Минувшей ночью в Геранбойском районе Азербайджана, неподалёку от села Низами, произошёл сильный взрыв на военном складе, после которого начался пожар.
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