Русский солдат в одиночку выдержал бой с 15 боевиками ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 ноября 2023 года Юлия СоколоваНа поле боя, где каждая секунда решает судьбу, русский гвардеец проявил несгибаемую волю и мастерство, одержав верх над пятнадцатью украинскими военнослужащими.