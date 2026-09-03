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Дом за 80 миллионов и контракты на 372 миллиона: почему генералу Минобороны Юрию Кузнецову запросили 14,5 года колонии

Дом за 80 миллионов и контракты на 372 миллиона: почему генералу Минобороны Юрию Кузнецову запросили 14,5 года колонии

Дом за 80 миллионов и контракты на 372 миллиона: почему генералу Минобороны Юрию Кузнецову запросили 14,5 года колонии Елена ГалицкаяВ громком уголовном деле бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова появились ключевые цифры, которые стали центральными в споре между обвинением и защитой.

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