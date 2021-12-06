Происшествия

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В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения провели акцию «Пристегни самое дорогое»

Применение ремней безопасности водителем и пассажирами, использование детских удерживающих устройств является обязательным условием при эксплуатации транспортных средств.

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