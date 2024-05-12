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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич: «Я борюсь изо всех сил. Мне понадобятся все возможности для отдыха»

Журналисты спросили словенского разыгрывающего о том, что вызывает у него болевые ощущения. «Все. В концовке матча я проходил между двух защитников – разумеется, никто меня не касался – и снова повредил колено.

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