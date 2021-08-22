Кончаловский - почему он мне так неприятен?

Темы дняШоу-бизнесКончаловский - почему он мне так неприятен? Ингвар Коротков Собственно, мне -то какое дело до Кончаловского? Ну Кончаловский и Кончаловский.Вернуться к статье4016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрЧем Никита то лучше? Патриот своего кармана. До перестройки снимал прекрасные фильмы,а потом всё. Сплошные "Предстояния". А его делишки с авторскими правами?Владимир ОробейНе замай Никиту, плесень! Ты его ногтя не стоишь. Никита Сергеевич талантливый и успешный человек. Нехрен на него наговаривать если он публичный и любящий Родину по жизни. Наверное зависть? Ты-то по жизни что сделал равное его деяниям?АлександрДа,наверное,не меньше,чем Никита.Полагаю,половина флота вооружена системами,над которыми и я работал как разработчик. А Никиту за одно его "Предстояние",следовало в унитаз спустить.https://newizv.ru/news/regions/society/21-04-2017/mihalkov-prevratil-zaschitu-avtorskih-prav-v-semeynyy-biznes Нечему у Никиты завидовать.ВладленУважаемый Александр! Редко с Вами соглашаюсь!!!АлександрЯ рад в данном случае.ВладленСпасибо.Сергей ПолосовА ты чё за поебень на лапках, чтобы определять кто чего стОит?Андрей nirvanaНу а зачем вспоминать тарковского это одно и тоже также как и 2 стороны одной медали тарковского уже нет он сделал своё выполнил своё предназначение в этом мире а Кончаловский до сих пор продолжает в нём существовать находя себе меркантильные выгоды и от этого не деться никуда потребительское общество может существовать только во время войны или от войны до войны как это не назови конкуренции Холодной войны горячей войны а перейти на другой уровень эволюции нужны усилия к чему большинство не готово и обвинять их в этом нельзя всё идёт своим чередом по промыслу божьему или кто-то хочет поспорить с Богом мир устроен идеально и каждый занимает заслуженное им местовалерияСогласна с авторомИгорь"Попахивающие фильмы" - очень метко сказано. Такие же как у Тодоровского и Германа. У тех они вообще воняют.ИИринаСвою Перестройку враги коммунистов стали верещать ,что коммунисты "клали на полку "-не выпускали в прокат "великие шедевры " советских режиссеров ,и стали их показывать . Показали глупый фильм -фарс "Интервенция ", единственной "фишкой " которого было участие Высоцкого ,дебильный фильм Кончаловского "История Аси Клячкиной которая любила ,да не вышла замуж ", в котором весь фильм колхозники только орут и ругаются .Леонид АлексеевБраво,Автор!У меня отвращение к этому субъекту появилось после его дохлой статейки"Куда мы катимся?"(или как-то рядом).Там он с присущим ему "величием" заявил,что нынче в России от 2 до 5 миллионов беспризорников.Ну,во-первых,всё-таки 2 миллиона или 5-между этими величинами офуенная разница!Здравый человек сделал бы простейшие подсчёты:если 5 миллионов беспризорников шляются по стране...А всего в России деток школьного возраста(тех,кто теоретически мог бы попасть в беспризорники) порядка 15 миллионов...Итого:каждый третий ребёнок в стране-беспризорник.Значит в теории на улицах не должно быть прохода от этих беспризорников!Ужас!Воруют,вырывают сумочки у женщин,а порой идут и на "мокруху"!!!(это такой сценарий должен бы быть по-кончаловскому!).Слава Богу всё это остаётся только в воспалённом мозгу этого "отца русской демократии" и "спасителя отечества"!Сергей ПолосовРасходимся во взглядах. Кончаловский всю жизнь "Кончаловский" трахает себе телок и никуда, с умным видом, не лезет. А Никитос - проститутка партноменклатурная: вибрирует взглядами на жизнь и "мнениями" синхронно руководству государства.КатеринаТак и есть! Пришли бы к власти фашисты, Никита и под них бы подстроился... нос всегда по ветру...Яна Чекулаева (Белых)не суди о Никите по себеNina Roytvarf (Чёрная)Про фашистов, это может и перебор, но говницо он изрядное.Если бил человека ,которого его шестерки держали за руки, сапогом по морде, этого уже достаточно. А,когда вспоминает своего пращура "постельничего" при каком -то царе, не понимает,как он при этом смешон. Но... Талантлив гаденыш!Люблю ефо фильмы (не все,конечно). Тут ,конечно, дело вкуса.Nina Roytvarf (Чёрная)Взрослая женщина, а совершенно не разбираеыесь в людях.Владимир КриворучкоВынужден с Вами согласиться. К сожалению...И с последними двумя строчками согласен на 100%.сергей кочегаровУ каждого свое мнение, и каждый не далек от истины.МЗМалик Зиганшиня тоже его продукты всегда путаю с тарковскими, одна кухняЛора ЛораКончаловский и Тарковский и Михалков это наши выдающиеся и талантливые!!!!!!!!!! и лучше не путать...Boris MaxМеньше о нём писать! Предатель и перебежчик!VGVasily GolovМне импонирует больше Егор.Он понятней.Рауф РастовНе буду оспаривать впечатления автора и некоторых комментаторов, сложившиеся у них как о самом Андрее Кончаловском, так и о его брате Никите Михалкове – это было бы равносильно тому, чтобы устраивать споры о вкусах. Объективные условия в стране меняются и вместе с ними меняется общественное сознание. Здесь можно напоминать о знаменитой цитате Маркса о том, что бытие определяет сознание. Однако некоторые практические воплощения закономерности, выраженной в этом постулате, нередко преподносятся как колебания вместе с линией партии. Все мы грешные и, если копаться в людях, исходя из строгих моральных критериев, то в каждом из нас можно накопать много чего нелицеприятного. Другое дело, что каждый из братьев представляет, без всякого преувеличения, интеллектуальную глыбу и каждый вносит мощную струю в процессы умственных исканий нашего общества лучших способов обустройства нашей жизни, осмысления своей идентичности и идеологически выверенных путей дальнейшего развития нашей страны. Если интеллектуальным прозрениям Андрея Кончаловского присущи оперирование масштабными категориями и обобщения философского уровня, то аналогичным прозрениям Никиты Михалкова присущи немножко более приземлённые культурологические формы выражения и публицистически боевой характер их трансляции всему нашему обществу. Лора Лора права – оба брата являются нашим достоянием.Игорь"... прозрениям Андрея Кончаловского присущи оперирование масштабными категориями и обобщения философского уровня..." - офигенные обобщения: баба мастурбирует, а почтальон подглядывает через неприкрытую дверь. Это не философия, а дешёвая наживка для быдла, когда таланта не хватает на что-то умное.Рауф РастовИгорь, в своём комментарии я не затрагивал вопросы творчества и, соответственно, не излагал какие-либо оценочные суждения в отношении фильмов Андрея Кончаловского. Я имел в виду лишь суждения, высказанные Кончаловским в различных интервью. Кроме того, я призывал, да и сейчас призываю, не исходить из идеализированных установок при нравственной оценке любой личности, как это Вы делаете в своём комментарии. При таком диссонансе между тональностью и содержанием наших с Вами комментариев получается какая-то нечестная игра без правил. Тем не менее я должен согласиться с тем, что любое художественное произведение несёт определённую идеологическую нагрузку и в этом смысле любой кинорежиссёр транслирует посредством своих фильмов какую-то идеологию. Однако для её оценки в настоящий момент мы пока не располагаем необходимыми и достаточно конкретными критериями, поскольку мы до сих пор не обрели свою национальную идеологию. В условиях идеологического вакуума всякий может судить о фильмах, исходя из измерений своего аршина и пользуясь сугубо субъективными мерками: кто-то - исходя из излишне рафинированных критериев, а кто-то – проявляя изрядную меру снисходительности к некоторым творческим закидонам (разумеется, если они не стали систематическими). А ведь ещё нужно учитывать конкретные исторические условия, в которых приходилось создавать подобные произведения киноискусства. Чтобы мысль моя стала более понятной, обратимся по аналогии к некоторым ситуациям, которые часто обыгрываются в тех же фильмах и многих народных анекдотах. Для начала предлагаю посмотреть эпизод, с которого начинается фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Остановка «Трикотажная фабрика», дождь льёт как из ведра, все ждут автобуса №13. Автобус подъезжает, Шурик и какой-то мужик с зонтиком вежливо подсаживают людей, пропуская вперёд женщин, детей, пожилых – в общем всех. Однако эта вежливость обходится Шурику и мужику с зонтиком такой ценой, что автобус в итоге уехал без них. То же самое повторилось и со вторым автобусом, а вот для третьего автобуса №13 мужику с зонтиком вежливости и интеллигентности уже не хватило – грубо оттолкнув Шурика, он быстро забрался в автобус и уехал. А наш вежливый герой так и остался на остановке. Игорь, как Вы думаете, окажись Вы в аналогичной ситуации, на сколько автобусов №13 Вам хватило бы образцовой воспитанности и высокоморальной вежливости?Игорь"... в своём комментарии я не затрагивал вопросы творчества и, соответственно, не излагал какие-либо оценочные суждения в отношении фильмов Андрея Кончаловского.." А я именно затрагиваю вопросы творчества: в нашей жизни есть такой физиологический процесс как дефекация, но никому в голову не приходит снимать про это фильмы. Но такие Кончаловские и Тодоровские снимают именно такие сортирные темы, поэтому они и воняют у них.Рауф РастовИгорь, существуют определённые правила ведения спора (эристики), одно из которых требует, чтобы в течение всего спора (всей дискуссии) предмет обсуждения оставался одним и тем же. Но мне сейчас приходится вести речь не только о правилах, но и о нарушениях этих правил, которые называются некорректными приёмами (уловками) ведения спора. В первой Вашей реплике на мой комментарий получилось что-то вроде так называемой «Сократической» уловки, основанной на различной эмоционально-интонационной окрашенности вопросов и ответов. Именно на этой разнице (диссонансе) Вы тогда построили свои возражения. А сейчас Вы просто уклонились от дискуссии (свернули её), применив при этом синтез двух некорректных приёмов: один называется «сужение» (то есть сужение предмета обсуждения, его редукция к какой-то частности), а второй называется «ложное возмущение со сменой предмета обсуждения». В моём ответе на Вашу реплику речь шла о том, что нужно оценивать всё творчество кинорежиссёра в целом, проявляя изрядную меру снисходительности к его отдельным творческим закидонам - но при условии, что они не стали слишком частыми, типическими (не типичными, а именно типическими – то есть обнаруживающими общее в частном), систематическими и т.п. От обсуждения всего этого Вы уклонились, сфокусировав предмет обсуждения на единичном частном моменте.Елена Александровнаавтор, зависть разрушает! вот ведь неймётся многим деятелям!НШНина ШалеваНу Кончаловского мы знаем, а Короткова нет. Нормальный режиссер, создает нормальные фильмы. И жена хорошая, мы ее видим каждый раз на НТВ, нормальная семья. И чего хочет Коротков? Ненависти к Кончаловскому? И для чего это он все пишет. Ну мрак!Nina Roytvarf (Чёрная)Может Кончаловский и не без греха, но это русский человек, патриот, болеющий за свою страну. А что касается братца (хоть он и талантлив), то вот эта забавная фотка говорит о многом:)ГМГеоргий МихалевНи о чем эта фотка не говорит. Вся семья талантливая, кто то больше, кто то меньше. Местное махровое жлобье, которое пытается обсуждать, их мизинцев не стоят. Просто жалкое зрелище, в жизни ничего не сделали и ни на что не способны, разве, что воровать и мошенничать.Nina Roytvarf (Чёрная)Ну да, не говорит! На парцуфим его посмотри!На нем же написано: "опять Вован с этин жидом якшается".ИгорьЕсли бы этот талант ещё да в мирное русло. В истории есть нимало примеров, когда талант был направлен на разрушение. О том и речь.ГМГеоргий МихалевИ что он Вам разрушил?ИгорьНеужели непонятно - пошлость с экранов разрушает целомудрие молодёжи, или ты сам из этой темы, тогда не о чём говорить. Растление молодых душ - самое большое преступление против государства. Потом поздно рассуждать откуда столько безнравственности. Это всё на руку только врагам страны.ГМГеоргий МихалевЭто у Вас нормально, не разрушительно, обращаться на ты к незнакомому человеку?НАНаталья АндросоваХотелось бы посмотреть на писаку этого пасквиля?! Сам ,видимо,отъявленный мерзавец,ничего не достигший. И мне кажется,что весьма отвратительная личность. Да ещё инкогнито. Хочется плюнуть на такогоНАНаталья АндросоваА Никита,если так сказал,что его подучил брат,то к нему очень неоднозначное отношение. Непонятно,кто лучшийАнжелаНу все что надо знать об аффторе: Назвать создателя "утомленных солнцем" и великого прожирателя народных денег, человеком открытым и бесстрашным, неравнодушным и так далее - ну это дно.Комментировать
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