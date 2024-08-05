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"В 9 утра домой пойдёшь": мужчина похитил 9-летнего мальчика в Саратовской области

"В 9 утра домой пойдёшь": мужчина похитил 9-летнего мальчика в Саратовской области

Странный житель города Балаково увёл с улицы ребёнка, пообещав, что мальчик пойдёт домой утром.В Саратовской области нашли мужчину, который увёл с собой 9-летнего мальчика.

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