В аэропорту Челябинска обнаружили смертельные посылки для участников СВО и помогающих им госслужащих

Они были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Подробности рассказали в ФСБ.Федеральная служба безопасности России пресекла планы украинских спецслужб по совершению серии диверсий и терактов в отношении российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, а также государственных служащих, оказывающих поддержку войскам в зоне проведения СВО.