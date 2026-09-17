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Мировое обозрение

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Военное преступление: владелец турецкого сухогруза, атакованного у Новороссийска, подал иск в МУС на Украину

Военное преступление: владелец турецкого сухогруза, атакованного у Новороссийска, подал иск в МУС на Украину

Турецкая судоходная компания T&O Denizcilik вместе с пострадавшими моряками и семьей погибшего члена экипажа сухогруза MV Reyhan Sarı обратилась в Международный уголовный суд в Гааге.

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