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Классика в честь праздника: в Твери торжественно откроют фестиваль «Музыкальная осень»

Классика в честь праздника: в Твери торжественно откроют фестиваль «Музыкальная осень»

В Твери торжественно откроют фестиваль «Музыкальная осень» в Международный день музыки. 1 октября, в Международный день музыки, Тверская академическая областная филармония имени С.

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