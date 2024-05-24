Сотруднику дорожной полиции и директору автошколы были предъявлены обвинения в коррупции

В Новосибирской области продолжается расследование дел о взяточничестве среди госслужащих. Ранее стало известно, что Калининский районный суд Новосибирска отправил одного из фигурантов, сотрудника ГИБДД, под домашний арест.
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