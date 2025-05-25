«Краснодар» впервые стал чемпионом РПЛ, обогнав «Зенит» и ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников отметил значимость победы клуба в РПЛ сезона 2024/25. В матче против «Динамо» со счётом 3:0 команда впервые в истории стала чемпионом, оставив «Зенит» и ЦСКА на вторых и третьих местах соответственно.