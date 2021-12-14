Вечерняя Москва

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Столица стала лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Столица стала лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Москва 16-й год подряд заняла лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 14 декабря.

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