Столица стала лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Москва 16-й год подряд заняла лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 14 декабря.