Минстрой РТ: Ремонт общеобразовательных организаций в республике выполнен на 77%

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.