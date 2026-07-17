Минстрой РТ: Ремонт общеобразовательных организаций в республике выполнен на 77%

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
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