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Татар-информ

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Минстрой РТ: Ремонт общеобразовательных организаций в республике выполнен на 77%

Минстрой РТ: Ремонт общеобразовательных организаций в республике выполнен на 77%

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

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