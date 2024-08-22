Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

22 августа, в День государственного флага, SHAMAN дал концерт на Красной площади в Москве. Заслуженный артист России исполнил не только свои главные хиты, но и свежие песни, которые стали частью новой концертной программы «Победа!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии