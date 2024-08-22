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Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

Один для всех: как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

22 августа, в День государственного флага, SHAMAN дал концерт на Красной площади в Москве. Заслуженный артист России исполнил не только свои главные хиты, но и свежие песни, которые стали частью новой концертной программы «Победа!».

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