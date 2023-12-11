Во Франции решили запретить фильмы с Депардье на фоне секс-скандала

Французская государственная телекомпания France Televisions прекратила сотрудничество с актером Жераром Депардье на фоне выхода документального фильма «Депардье: Падение огра», в котором его обвинили в сексуальном насилии.
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