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«Тур де Франс». 17-й этап. Гонщики проедут 174,7 км по холмистому маршруту с набором высоты 2 200 м

22 июля пройдет 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 17-й этап Шамбери — Вуарон 174,7 км Профиль/ Карта Начало – 14:35 по московскому времени.

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