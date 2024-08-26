ЛЮБОВЬ БЕЛИКОВА Музыканта Евгения Маргулиса зрители уже давно причисляют к легендам русского рока. Артист долгие годы был частью таких коллективов, как "Воскресение" и "Машина времени".
Честность Маргулиса. Друг «врагов народа» не стал молчать о беде Курска
Комментарии
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ШКИПЕР
Хорошо сидит этот Маргулис на двух стульях - ладит с властью и певунами - релокантами.
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16 час.
ВН
Валерий Николаевич
Прав Маргулис, не хрен лезть в политику, в которой только один человек и разбирается. Возможно
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8 час.
Надежда
Лучше придерживаться такой позиции, как у Маргулиса, чем как ведет себя гундосый продажный макар. С удовольствием смотрим квартирник в Новый год, нравится непринужденная обстановка и гости)
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26 мин.
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