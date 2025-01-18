Философ Левин ответил, что ждет Россию в 2025 году и закончится ли СВО

МОСКВА, 18 января, ФедералПресс. В 2025 году Россия окажется в центре важнейших изменений. Наступивший период станет временем серьезных сдвигов в политике и экономике и вызовет кардинальные перемены в мировом порядке.
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