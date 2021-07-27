Олимпиада-2020. Павлюченкова, Свитолина, Рыбакина вышли в 1/4 финала, Осака, Плишкова выбыли

В третьем круге Олимпиады Анастасия Павлюченкова прошла Сару Соррибес-Тормо. Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Токио, Япония 24 июля – 1 августа 2021 Отрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Анастасия Павлюченкова (Россия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:3 Белинда Бенчич (Швейцария) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 1:6, 6:2, 6:3 Гарбинье Мугуруса (Испания) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:1 Паула Бадоса (Испания) – Надя Подорошка (Аргентина) – 6:2, 6:3 Камила Джорджи (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:2 Маркета Вонроушова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 6:4 Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 5:7, 6:3, 6:4 Елена Рыбакина (Казахстан) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6, 6:4.
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