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Газета.ру

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Ульянов: глава МИД ФРГ может называть Россию "вечным врагом" из-за неопытности

Ульянов: глава МИД ФРГ может называть Россию "вечным врагом" из-за неопытности

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте в X предположил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль называет Россию «вечным врагом» из-за своей неопытности.

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