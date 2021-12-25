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В Крыму в местах массового отдыха туристов могут быть оперативно организованы аварийно-спасательные посты

В Крыму в местах массового отдыха туристов могут быть оперативно организованы аварийно-спасательные посты

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, в случае необходимости на плато горы Ай-Петри и на Ангарском перевале в оперативном режиме будет организована работа аварийно-спасательных постов (АСП) ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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