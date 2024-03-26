Чистая прибыль Ашинского метзавода за год упала на миллиард

Чистая прибыль Ашинского метзавода (Челябинская область) за год сократилась на 1,1 млрд рублей. Как следует из отчетности, предприятие в 2024 году получило 9,6 млрд рублей чистой прибыли в сравнении с 10,7 млрд рублей в 2022 году.