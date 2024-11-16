На саммите АТЭС раскрыли достижения экономического сотрудничества РФ и Перу

Вашингтон продолжает оказывает давление на другие страны, чтобы те перестали с нами сотрудничать. Яркий тому пример – выступление главы Белого дома на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.
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