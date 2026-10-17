В Калуге за вечер произошло два ДТП с участием пешеходов: 37-летний водитель сбил 48-летнюю женщину, а 40-летняя женщина наехала на 10-летнего ребенка, который получил травмы.
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