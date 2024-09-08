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Царьград

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"Мама, я умираю": челябинец пытается вспомнить, что с ним произошло

"Мама, я умираю": челябинец пытается вспомнить, что с ним произошло

Упал, очнулся — гипс. Мужчина частично потерял память при загадочных обстоятельствах. Его семья ищет очевидцев случившегося.

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