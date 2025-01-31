Волонтер Сидоренков: в курское приграничье начали возвращаться местные жители

В приграничные районы Курской области начали возвращаться местные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал волонтер, руководитель миссии объединения "Молодая гвардия" в Курской области Александр Сидоренков.
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