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Царьград

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Четыре преподавателя Бауманки задержаны за взятки от студентов

Четыре преподавателя Бауманки задержаны за взятки от студентов

Четверых сотрудников Мытищинского филиала МГТУ обвиняют в поборах за экзамены и зачеты.Четверо бывших преподавателей Мытищинского филиала МГТУ им.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
чушь собачья...ловите лучше тех кто прёт миллиардами и миллионами , а не преподов этих...
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