«Меня больше не существует»: Погба тяжело перенёс дисквалификацию

Из-за допинга игрока дисквалифицировали на четыре года.фото: wikipedia.org/Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0--> Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уверен, что его карьера профессионального футболиста завершится крахом из-за дисквалификации.
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