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Не мог вспомнить имя и был истощен: архангельские полицейские нашли пропавшего дальнобойщика из Чувашии

Не мог вспомнить имя и был истощен: архангельские полицейские нашли пропавшего дальнобойщика из Чувашии

В лесу под Архангельском сотрудники полиции нашли пропавшего несколько дней назад дальнобойщика из Чувашии.

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