Минэкономики Японии объявило о запрете на экспорт в Россию 164 категорий товаров

Правительство Японии расширило антироссийские санкции. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, в том числе автомобильные двигатели и машинное масло, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Минэкономики страны.
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