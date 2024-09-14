Осенний коридор затмений. Что нельзя делать в этот период и как к нему подготовиться

Астрологи называют этот период самым трудным, опасным и переломным С 18 сентября по 2 октября пройдет осенний коридор затмений, который начнется с частичного лунного затмения и завершится кольцевым солнечным затмением.
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