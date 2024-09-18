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Биологи создали 3D модель вируса Эбола для разработки лекарства

Биологи создали 3D модель вируса Эбола для разработки лекарства

Открытая структура оболочки вируса играет решающую роль в процессе заражения клеток.Биологи из США создали первую трехмерную модель вируса Эбола, проследив процесс формирования белковой оболочки вируса в инфицированных клетках.

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