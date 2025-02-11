Супруги из Карелии отпраздновали 60 лет совместной жизни

Бриллиантовый юбилей семьи Мамаевых из Петрозаводска: история длиною в 60 лет На днях, 6 февраля, супруги Евгений Михайлович и Людмила Яковлевна Мамаевы отметили знаменательную дату — 60 лет совместной жизни, известную как «бриллиантовая свадьба».