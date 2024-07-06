Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер на 32-м году жизни

Global Look Press/Ahmed Gomaa/XinHua Форвард сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба египетского клуба "Фьюче", за который он выступал с января прошлого года.
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