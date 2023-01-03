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Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «У нас должно было быть два пенальти. Горжусь там, как мы играли и доминировали»

Микель Артета раздосадован неназначенными пенальти в пользу «Арсенала». Лондонский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

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