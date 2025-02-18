«Путин разбогател на восемь миллиардов в биткоинах»: Трамп отпустил в Россию короля криптовалюты Винника, украинцы в шоке

БлокнотРУ 11 февраля, в преддверии телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, американский спецпредставитель Стив Уиткофф забрал из Москвы сидевшего на нашей зоне за наркотики Марка Фогеля.
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