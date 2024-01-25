Экс-премьер Украины Азаров: государственная система правосудия разрушена

Система правосудия на Украине оказалась полностью разрушена, из-за чего в стране началось бесправие. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший премьер-министр государства Николай Азаров.
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