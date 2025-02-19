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Аргументы и Факты

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Марочко: ВСУ потеряли не менее взвода при попытках атак в районе Богуславки

Марочко: ВСУ потеряли не менее взвода при попытках атак в районе Богуславки

В течение суток украинские войска потеряли не менее взвода в ходе попыток возвращения утраченных позиций в окрестностях села Богуславка Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

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