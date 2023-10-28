Ценность опыта

Традиционно 28 октября в России отмечается день бабушек и дедушек. Сейчас для создания гармоничного общества, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал, необходимо объединение между двумя поколениями.
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