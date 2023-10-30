Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • alla sergeyeva
    Автору—огромное СПАСИБО за статью.👏Всё, украинского ...
  • лина любимцева
    Вот в этом случае СВОИХ НУЖНО СПАСАТЬ.Четверо россиян а...
  • Андрей
    надо озеркалить. десяток пиндосов шпионов и наёмников -подойдёт.Четверо россиян а...

ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета

ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета

Три оператора сотовой связи из «большой четверки» сообщили о готовности исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 18 сентября 2023 года об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

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