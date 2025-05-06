Венгер предложил изменить правило о попадании победителя Лиги Европы в Лигу чемпионов

Глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию Арсен Венгер высказал мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен пересмотреть правило автоматического попадания в Лигу чемпионов после победы в Лиге Европы.
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