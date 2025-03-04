USAID потратило более $120 тыс. на вмешательство в выборах в Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более $120 тыс. молдавской НПО Klumea на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, что могло повлиять на победу Майи Санду во втором туре, следует из анализа данных 3 марта с сайта USAspending.
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