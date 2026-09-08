Босая нога – приманка для нечисти: жуткие поверья дня Натальи Овсяницы

РЕН ТВ 8 сентября православные верующие чтут память мучеников Адриана и Наталии. В народном календаре этот день получил названия Адриан Осенний и Наталья Овсяница.
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