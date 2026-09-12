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Царьград

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Новый этап операции "Киев". Украинцам сообщили плохие вести из Одессы – "дедлайн ноябрь-декабрь"

Новый этап операции "Киев". Украинцам сообщили плохие вести из Одессы – "дедлайн ноябрь-декабрь"

Отдельные события начинают складываться в одну большую картину, приоткрывая завесу осенней кампании. Самое сложное, как оказалось, ждёт впереди.

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