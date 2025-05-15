WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле вопрос о прекращении огня

Делегация Украины на встрече в Стамбуле с представителями России в четверг, 15 мая, собирается обсудить вопрос о прекращении огня, которое предложила администрация американского президента Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии