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WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле вопрос о прекращении огня

WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле вопрос о прекращении огня

Делегация Украины на встрече в Стамбуле с представителями России в четверг, 15 мая, собирается обсудить вопрос о прекращении огня, которое предложила администрация американского президента Дональда Трампа.

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