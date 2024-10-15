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Царьград

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На Кубани Audi сбила насмерть 68-летнего пенсионера

На Кубани Audi сбила насмерть 68-летнего пенсионера

Мужчина скончался до приезда медиков.Накануне около 18:40 на 5 км + 400 м автомобильной дороги от Петровской до Забойского (Славянский район) произошло смертельное ДТП.

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